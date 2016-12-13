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Как похудеть к Новому году без диеты?Питание15.12.2016
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Мода
Красота
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Мед для красоты и здоровья: 7 бесценных качеств натурального продукта
Мед – один из наиболее полезных и широко востребованных продуктов, которые используются для ухода за кожей лица и тела.
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Как продлить срок хранения парфюма?
Большинство духов имеют максимальный срок хранения от 3 до 5 лет с даты их производства. Но все мы, несомненно, замечали, что…
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Как изменилась форма ногтей за последние 125 лет
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Как составить монохромный образ зимой?
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Маленькие хитрости: как научится аккуратно хранить косметику?
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